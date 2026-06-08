Практично всі бої були на півночі області – ранкове зведення ГШ

Протягом минулої доби вся увага росіян була зосереджена на півночі Харківщини, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували десять разів біля Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Дворічанського.

На Куп’янському – ЗСУ відбили один штурм ворога біля Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень. Упродовж минулої доби противник здійснив 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян такі: