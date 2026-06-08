Дроны с ИИ автономно сбивают «Шахеды»: новинку испытали на Харьковщине 📹
Первые боевые испытания новейших беспилотников-перехватчиков, способных в автоматическом режиме уничтожать БпЛА типа Shahed, состоялись на Харьковщине, сообщил в своем Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров.
«Продолжаем системно усиливать защиту неба. Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата — от запуска дрона до уничтожения Shahed», — отметил Федоров.
По его словам, роль человека в этой системе сведена к минимуму. Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Дальше система все делает сама: самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.
Министр подчеркнул, что благодаря поддержке кластера Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.
«Автономность — одно из ключевых направлений развития современной ПВО. Такие технологии позволяют быстрее реагировать на массированные атаки и эффективнее защищать украинские города. Масштабируем решения, которые уже доказали эффективность в боевых условиях», — резюмировал Федоров.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение недели с 1 по 7 июня ударам подверглись 75 населенных пунктов области, в том числе Харьков. Пять человек погибли. 76 пострадали, среди них пять детей: девочки 2, 11, 12, 14 лет и 17-летний парень.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, Міноборони, Минобороны, Михаил Федоров, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 17:40;