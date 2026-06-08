Дроны с ИИ автономно сбивают «Шахеды»: новинку испытали на Харьковщине 📹

Первые боевые испытания новейших беспилотников-перехватчиков, способных в автоматическом режиме уничтожать БпЛА типа Shahed, состоялись на Харьковщине, сообщил в своем Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров.

«Продолжаем системно усиливать защиту неба. Участник Brave1 создал технологию, которая автоматизирует 95% всего процесса перехвата — от запуска дрона до уничтожения Shahed», — отметил Федоров. https://www.objectiv.tv/wp-content/uploads/2026/06/IMG_4570.mp4

По его словам, роль человека в этой системе сведена к минимуму. Оператор видит движение целей в реальном времени, выбирает цель и дает команду на поражение. Дальше система все делает сама: самостоятельно ведет дрон к цели, автономно распознает и наводится на Shahed.

Министр подчеркнул, что благодаря поддержке кластера Brave1 производитель смог пройти путь от прототипа до успешного боевого применения менее чем за год.