Спекотно, з дощем вдень: прогноз погоди по Харкову й області на 9 червня
У вівторок, 9 червня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.
У Харкові вночі термометри покажуть 15–17 градусів, удень – 25–27, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень – 23–28.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
«Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами, повітря буде дуже теплим, до спеки — на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість. Наприкінці тижня в більшості областей України очікується зниження температури повітря», — пише синоптикиня Наталка Діденко.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 19:48;