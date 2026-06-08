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Спекотно, з дощем вдень: прогноз погоди по Харкову й області на 9 червня

Погода 19:48   08.06.2026
Олена Нагорна
Спекотно, з дощем вдень: прогноз погоди по Харкову й області на 9 червня

У вівторок, 9 червня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 15–17 градусів, удень – 25–27, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень – 23–28.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

«Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами, повітря буде дуже теплим, до спеки — на півдні та сході, часом задушливим через високу вологість. Наприкінці тижня в більшості областей України очікується зниження температури повітря», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 19:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 9 червня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.".