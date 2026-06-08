У Лозівській громаді — аварійне знеструмлення
У Лозівській громаді Харківської області 8 червня сталося аварійне знеструмлення. Усі об’єкти критичної інфраструктури оперативно переводять на альтернативні джерела живлення, повідомив у своєму телеграм-каналі голова громади Сергій Зеленський.
Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і зазначає, що фахівці вже працюють над відновленням стабільного електропостачання. Більш детальну інформацію про причини знеструмлення голова громади пообіцяв надати пізніше.
Раніше в АТ «Харківобленерго» повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі Харкова частково не буде світла. Причина – необхідність провести ремонтні роботи.
Читайте також: Від чого залежить наступний опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Лозова, нет света, новини Харкова, Сергей Зеленский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Лозівській громаді — аварійне знеструмлення», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 18:07;