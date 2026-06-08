У Лозівській громаді — аварійне знеструмлення

У Лозівській громаді Харківської області 8 червня сталося аварійне знеструмлення. Усі об’єкти критичної інфраструктури оперативно переводять на альтернативні джерела живлення, повідомив у своєму телеграм-каналі голова громади Сергій Зеленський.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і зазначає, що фахівці вже працюють над відновленням стабільного електропостачання. Більш детальну інформацію про причини знеструмлення голова громади пообіцяв надати пізніше.

Раніше в АТ «Харківобленерго» повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі Харкова частково не буде світла. Причина – необхідність провести ремонтні роботи.