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У Лозівській громаді — аварійне знеструмлення

Події 18:07   08.06.2026
Олена Нагорна
У Лозівській громаді — аварійне знеструмлення

У Лозівській громаді Харківської області 8 червня сталося аварійне знеструмлення. Усі об’єкти критичної інфраструктури оперативно переводять на альтернативні джерела живлення, повідомив у своєму телеграм-каналі голова громади Сергій Зеленський.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і зазначає, що фахівці вже працюють над відновленням стабільного електропостачання. Більш детальну інформацію про причини знеструмлення голова громади пообіцяв надати пізніше.

Раніше в АТ «Харківобленерго» повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі Харкова частково не буде світла. Причина – необхідність провести ремонтні роботи.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 18:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівській громаді Харківської області 8 червня сталося аварійне знеструмлення.".