В Лозовской громаде — аварийное обесточивание
В Лозовской громаде Харьковской области 8 июня произошло аварийное обесточивание. Все объекты критической инфраструктуры оперативно переводят на альтернативные источники питания, сообщил в своем Telegram-канале глава громады Сергей Зеленский.
Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и отмечают, что специалисты уже работают над восстановлением стабильного электроснабжения. Более подробную информацию о причинах обесточивания глава громады пообещал предоставить позже.
Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе Харькова частично не будет света. Причина – необходимость проведения ремонтных работ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Лозова, Лозовая, нет света, новости Харькова, Сергей Зеленский;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 18:07;