В Лозовской громаде — аварийное обесточивание

В Лозовской громаде Харьковской области 8 июня произошло аварийное обесточивание. Все объекты критической инфраструктуры оперативно переводят на альтернативные источники питания, сообщил в своем Telegram-канале глава громады Сергей Зеленский.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и отмечают, что специалисты уже работают над восстановлением стабильного электроснабжения. Более подробную информацию о причинах обесточивания глава громады пообещал предоставить позже.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе Харькова частично не будет света. Причина – необходимость проведения ремонтных работ.