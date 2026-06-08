Live

В Лозовской громаде — аварийное обесточивание

Происшествия 18:07   08.06.2026
Елена Нагорная
В Лозовской громаде — аварийное обесточивание

В Лозовской громаде Харьковской области 8 июня произошло аварийное обесточивание. Все объекты критической инфраструктуры оперативно переводят на альтернативные источники питания, сообщил в своем Telegram-канале глава громады Сергей Зеленский.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и отмечают, что специалисты уже работают над восстановлением стабильного электроснабжения. Более подробную информацию о причинах обесточивания глава громады пообещал предоставить позже.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе Харькова частично не будет света. Причина – необходимость проведения ремонтных работ.

Читайте также: От чего зависит следующий отопительный сезон в Харькове, сообщил Терехов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Ночью был мощный обстрел»: девять «Шахедов» атаковали Харьков, последствия 📹
«Ночью был мощный обстрел»: девять «Шахедов» атаковали Харьков, последствия 📹
08.06.2026, 12:28
Град и шквал идет на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
Град и шквал идет на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
08.06.2026, 09:21
Серия взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали
Серия взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали
08.06.2026, 07:30
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
08.06.2026, 14:16
Ночью досталось и «Новой почте»: БпЛА попал по депо с посылками на миллион грн
Ночью досталось и «Новой почте»: БпЛА попал по депо с посылками на миллион грн
08.06.2026, 10:48
Ракеты, реактивные «Шахеды» и FPV: чем РФ забрасывала Харьков целую неделю
Ракеты, реактивные «Шахеды» и FPV: чем РФ забрасывала Харьков целую неделю
08.06.2026, 18:29

Новости по теме:

03.06.2026
Третий день подряд Лозовщина переживает массированные удары – куда целятся
03.06.2026
Трое людей пострадали из-за атаки на Лозовую (фото)
31.05.2026
Зеленский: критическая инфраструктура и медучреждение атакованы на Лозовщине
09.05.2026
Строительство двух подземных школ на Харьковщине остановилось: причина
04.05.2026
Накануне вечером БпЛА РФ атаковал многоэтажку в Лозовой: пострадала женщина


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Лозовской громаде — аварийное обесточивание», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 18:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовской громаде Харьковской области 8 июня произошло аварийное обесточивание.".