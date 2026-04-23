“Усе здорожчало”: на що сподіваються у Харківській ОВА (відео)
Аграрії Харківщини вже зараз вимушені заощаджувати. Якщо зростання цін на пальне у світі не зупинити, це призведе до подорожчання кінцевої продукції — не лише харчової, а й будь-якої іншої, сказав у коментарі МГ “Об’єктив” заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
“Ціни на паливно-мастильні матеріали здорожчали логістику по всьому світу, не є виключенням і наша країна. Усе здорожчало. Дорожчим стало і насіння, і добрива. Аграрії вимушені більше економити, оптимізувати свої витрати. Це все відобразиться, безумовно, на врожайності, на коефіцієнті корисної дії з гектара”, – зазначив Іванов.
Відповідаючи на уточнювальне питання, чи прогнозує він зниження врожайності, чиновник відповів: “Не будемо робити таких прогнозів, подивимося на результати збиральної кампанії у червні”.
Україна продає продукцію країнам Близького Сходу, Азії, Європи, й зараз є проблеми з логістикою на Близькому Сході.
“Як це відобразиться на ринку, на загальній ситуації на світовому ринку, будемо дивитись за підсумками сезону, робити якісь висновки”, – додав він.
“Якщо зростання цін не буде зупинено або врегульовано, то, безумовно, варто очікувати здорожчання і кінцевої продукції, не тільки харчової галузі. Це можна казати про будь-яку галузь виробництва, бо з цін на логістику і паливно-мастильні матеріали закладається кінцева ціна будь-якого продукту у світі в цілому. Ми все ж таки сподіваємось на врегулювання ситуації й стабілізації цін на паливо”, — підсумував Іванов.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 21:46;