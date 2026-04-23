Подорожчання пального: на Харківщині обіцяють компенсації, кого це стосується

Програму часткової компенсації витрат на паливно-мастильні матеріали для сільгоспвиробників розробили на Харківщині, розповів МГ “Об’єктив” після аграрного форуму 22 квітня заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

За його словами, програма допомоги аграріям, яка передбачає часткову компенсацію витрат на пальне, очікує на схвалення обласної ради. Після цього вона працюватиме через профільний департамент обласної військової адміністрації.

“Це буде відсоток, залежно від кількості землі в аграрія, будуть визначені коефіцієнти. Розмір відшкодування залежатиме від фактичної кількості оброблюваної землі. Ми говоримо про 100 гривень на гектар, відповідно до цього малі й середні господарства будуть отримувати допомогу”, — пояснив заступник начальника ХОВА.

Іванов зазначив, що на агрофорумі обговорювали багато стратегічних питань, які потребують державного врегулювання: будівництво фортифікаційних споруд на землях, що не є паями, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, добрива, насіння, а також проблеми замінування територій.