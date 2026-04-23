Подорожание топлива: на Харьковщине обещают компенсации, кому полагаются

Оригинально 20:15   23.04.2026
Елена Нагорная
Программу частичной компенсации расходов на горюче-смазочные материалы для сельхозпроизводителей разработали на Харьковщине, рассказал МГ «Объектив» после аграрного форума 22 апреля заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

По его словам, программа помощи аграриям, которая предусматривает частичную компенсацию расходов на топливо, ожидает одобрения областного совета. После этого она будет работать через профильный департамент областной военной администрации.

«Это будет процент в зависимости от количества земли у агрария, будут определены коэффициенты. Размер возмещения будет зависеть от фактического количества обрабатываемой земли. Мы говорим о 100 гривнах за гектар, в соответствии с этим малые и средние хозяйства будут получать помощь», — пояснил заместитель начальника ХОВА.

Иванов отметил, что на агрофоруме обсуждались многие стратегические вопросы, требующие государственного урегулирования: строительство фортификационных сооружений на землях, не являющихся паями, рост цен на горюче-смазочные материалы, удобрения, семена, а также проблемы минирования территорий.

Читайте также: «Мы живем в хаосе»: чего ждать от цен на курятину, рассказал эксперт (видео)

Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
Предупреждение для жителей Харькова и области: будет опасная погода
23.04.2026, 13:33
На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
На Харьковщине просят назначить еще одну остановку «Интерсити»: подробности
23.04.2026, 12:37
Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)
Холодно, но грибники на Харьковщине охотятся: что находят в лесах (фото)
23.04.2026, 08:39
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
Новости Харькова — главное 23 апреля: сбитый «Шахед», новый руководитель СБУ
23.04.2026, 17:07
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
23.04.2026, 21:00

Новости по теме:

15.04.2026
Осудят чиновника, нажившегося на компенсации за фейковые руины на Харьковщине
14.04.2026
Не знают, сеять ли осенью: как топливный кризис влияет на фермеров Харьковщины
08.04.2026
Под суд пойдет чиновник с Харьковщины, предоставлявший компенсации за жилье
11.12.2025
єВідновлення: три самых популярных локации для покупки жилья на Харьковщине
07.11.2025
єВідновлення: можно ли получить новую компенсацию, если прилетело повторно 📹


