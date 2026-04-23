Подорожание топлива: на Харьковщине обещают компенсации, кому полагаются
Программу частичной компенсации расходов на горюче-смазочные материалы для сельхозпроизводителей разработали на Харьковщине, рассказал МГ «Объектив» после аграрного форума 22 апреля заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
По его словам, программа помощи аграриям, которая предусматривает частичную компенсацию расходов на топливо, ожидает одобрения областного совета. После этого она будет работать через профильный департамент областной военной администрации.
«Это будет процент в зависимости от количества земли у агрария, будут определены коэффициенты. Размер возмещения будет зависеть от фактического количества обрабатываемой земли. Мы говорим о 100 гривнах за гектар, в соответствии с этим малые и средние хозяйства будут получать помощь», — пояснил заместитель начальника ХОВА.
Иванов отметил, что на агрофоруме обсуждались многие стратегические вопросы, требующие государственного урегулирования: строительство фортификационных сооружений на землях, не являющихся паями, рост цен на горюче-смазочные материалы, удобрения, семена, а также проблемы минирования территорий.
Читайте также: «Мы живем в хаосе»: чего ждать от цен на курятину, рассказал эксперт (видео)
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Харьков, Экономика; Теги: компенсация, новости Харькова, топливо, хова, ціни, цены;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Подорожание топлива: на Харьковщине обещают компенсации, кому полагаются», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 20:15;