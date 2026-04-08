Под суд пойдет чиновник с Харьковщины, предоставлявший компенсации за жилье
Чиновника с Изюмщины подозревают в служебной халатности при предоставлении компенсаций за разрушенное жилье, сообщает Нацполиция.
Правоохранители узнали о нарушении злоумышленника при рассмотрении заявлений граждан на получение компенсаций за уничтоженное жилье.
В ходе расследования выяснили, что 63-летний мужчина, возглавлявший комиссию по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженное жилье, недостаточно проверял представленные документы и фактическое состояние объектов.
На рассмотрение комиссии подавали заявления граждан о получении компенсаций якобы уничтоженных домов, хотя эти объекты недвижимости фактически не обследовали, не проверяли сведения в соответствующих реестрах, игнорировали противоречия между актами обследования и техническими отчетами, а решение принимали без надлежащих оснований.
В результате таких действий безосновательно предоставили компенсации за объекты, которые не были уничтожены и подлежали восстановлению. Общая сумма ущерба государственному бюджету составляет более 5,2 миллиона гривен.
Следователи Изюмского РУП сообщили о подозрении в служебной халатности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жилье, компенсация, Нацполиция;
Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 21:04;