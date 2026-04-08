Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности

Оккупанты применяют новые средства дистанционного минирования территорий населенных пунктов Дергачевщины, сообщил начальник городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он опубликовал фото противопехотной мины, которую обнаружил житель Русской Лозовой во время уборки собственного приусадебного участка.

«По предварительной оценке специалистов ГСЧС, ее радиус поражения составляет от 30 до 50 метров. Этого вполне достаточно, чтобы нанести тяжелые проникающие обломочные ранения. Сейчас, когда люди активно возятся во дворах и начинают сажать овощи, такие взрывоопасные предметы представляют особую угрозу», — подчеркнул Задоренко.

Он призвал людей быть осмотрительными.

«В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов не подходите к ним, ни в коем случае не трогайте их и немедленно сообщайте по номерам 101, 102 или 112», – отметил начальник ГВА.

Напомним, ранее в издании «Заря» сообщили, что на Золочевскую громаду россияне начали сбрасывать опасные взрывные устройства. Речь идет о минах «Пряник», «Лепесток» и самодельных взрывных устройствах.