Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны

В издании «Заря» сообщили, что на Золочевскую громаду россияне начали сбрасывать опасные взрывные устройства.

Речь идет о минах «Пряник», «Лепесток» и самодельных взрывных устройствах.

«Мины «Лепесток» и «Пряник» срабатывают на нажатие (нажимное действие), а взрывоопасные предметы – при приближении или переворачивании», – уточнили в сообщении.

Жителей также призвали не трогать и не приближаться к подозрительным предметам. Вместо этого – сразу же вызывать спасателей.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что сегодня на Харьковщине будет проводиться разминирование. С 10:00 до 15:00 пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы возле населенного пункта Петровское Изюмского района. Ввиду этого местные жители будут слышать звуки взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.