Live

Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны

Происшествия 10:35   08.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В издании «Заря» сообщили, что на Золочевскую громаду россияне начали сбрасывать опасные взрывные устройства. 

Речь идет о минах «Пряник», «Лепесток» и самодельных взрывных устройствах.

На Харьковщину начали сбрасывать новые мины
Фото: «Заря»

«Мины «Лепесток» и «Пряник» срабатывают на нажатие (нажимное действие), а взрывоопасные предметы – при приближении или переворачивании», – уточнили в сообщении.

Жителей также призвали не трогать и не приближаться к подозрительным предметам. Вместо этого – сразу же вызывать спасателей.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что сегодня на Харьковщине будет проводиться разминирование. С 10:00 до 15:00 пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы возле населенного пункта Петровское Изюмского района. Ввиду этого местные жители будут слышать звуки взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

Читайте также: Двое пострадавших: Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 10:35;

