РФ приближается к Купянску, враг продвинулся в районе Колесниковки – ISW

Об успехах россиян на Купянском направлении и их провале на севере Харьковщины рассказали утром 16 октября в Институте изучения войны (ISW).

Как сообщают аналитики, на геолокационных кадрах видно, что оккупанты продвинулись на юго-востоке от Колесниковки. Село находится юго-восточнее Купянска.

«Российские блоггеры утверждали, что российские войска перекрыли трассу Купянск-Боровая в районе Кругляковки (к северо-западу от Сватового), продвинулись на один километр от Балки Журавки в направлении Макеевки (к северо-западу от Кременной) и на 1,4 километра в направлении Тернов (к западу от Кременной). Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений», – добавили в Институте изучения войны.

Тем временем на Харьковском направлении ВС РФ пытались наступать в районе Глубокого и Липцев. Но украинские защитники смогли остановить атаки, написали в ISW.