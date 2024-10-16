Live
  • Ср 16.10.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.92

РФ приближается к Купянску, враг продвинулся в районе Колесниковки – ISW

Украина 07:31   16.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ приближается к Купянску, враг продвинулся в районе Колесниковки – ISW

Об успехах россиян на Купянском направлении и их провале на севере Харьковщины рассказали утром 16 октября в Институте изучения войны (ISW).

Как сообщают аналитики, на геолокационных кадрах видно, что оккупанты продвинулись на юго-востоке от Колесниковки. Село находится юго-восточнее Купянска.

«Российские блоггеры утверждали, что российские войска перекрыли трассу Купянск-Боровая в районе Кругляковки (к северо-западу от Сватового), продвинулись на один километр от Балки Журавки в направлении Макеевки (к северо-западу от Кременной) и на 1,4 километра в направлении Тернов (к западу от Кременной). Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений», – добавили в Институте изучения войны.

Тем временем на Харьковском направлении ВС РФ пытались наступать в районе Глубокого и Липцев. Но украинские защитники смогли остановить атаки, написали в ISW.

Читайте также: Из Купянска объявили эвакуацию: вывезут всех гражданских – Синегубов 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 16 октября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 16 октября: как прошла ночь
16.10.2024, 08:21
Взрывы в Харькове: КАБы упали в Малоданиловской громаде
Взрывы в Харькове: КАБы упали в Малоданиловской громаде
15.10.2024, 21:51
«Начинаются бои со штурмовыми подразделениями»: Коваленко об продвижении РФ
«Начинаются бои со штурмовыми подразделениями»: Коваленко об продвижении РФ
16.10.2024, 08:02
Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)
Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)
15.10.2024, 14:38
Сегодня 16 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 октября: какой праздник и день в истории
16.10.2024, 06:00
РФ ударила по Кругляковке, погиб пенсионер: результаты обстрелов Харьковщины
РФ ударила по Кругляковке, погиб пенсионер: результаты обстрелов Харьковщины
16.10.2024, 08:33

Новости по теме:

07:25
ISW: россияне продвинулись в Волчанске и атакуют на Купянщине
07:27
Россияне атакуют: в ISW прокомментировали продвижение РФ к речке Оскол
08:15
Россияне продвигаются на юг от Купянска на Харьковщине – ISW
07:30
Линия фронта без изменений — ISW не подтверждает продвижение РФ на Харьковщине
07:24
Враг продвигается на Харьковщине: в ISW заявили об успехах РФ возле Купянска

Вы читали новость: «РФ приближается к Купянску, враг продвинулся в районе Колесниковки – ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 07:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах россиян на Купянском направлении и их провале на севере Харьковщины рассказали утром 16 октября в Институте изучения войны (ISW).".