РФ приближается к Купянску, враг продвинулся в районе Колесниковки – ISW
Об успехах россиян на Купянском направлении и их провале на севере Харьковщины рассказали утром 16 октября в Институте изучения войны (ISW).
Как сообщают аналитики, на геолокационных кадрах видно, что оккупанты продвинулись на юго-востоке от Колесниковки. Село находится юго-восточнее Купянска.
«Российские блоггеры утверждали, что российские войска перекрыли трассу Купянск-Боровая в районе Кругляковки (к северо-западу от Сватового), продвинулись на один километр от Балки Журавки в направлении Макеевки (к северо-западу от Кременной) и на 1,4 километра в направлении Тернов (к западу от Кременной). Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений», – добавили в Институте изучения войны.
Тем временем на Харьковском направлении ВС РФ пытались наступать в районе Глубокого и Липцев. Но украинские защитники смогли остановить атаки, написали в ISW.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, агрессия РФ, аналитики, атаки, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 07:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах россиян на Купянском направлении и их провале на севере Харьковщины рассказали утром 16 октября в Институте изучения войны (ISW).".