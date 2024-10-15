Live
  • Вт 15.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.96

Из Купянска объявили эвакуацию: вывезут всех гражданских – Синегубов

Общество 16:01   15.10.2024
Виктория Яковенко
Из Купянска объявили эвакуацию: вывезут всех гражданских – Синегубов Фото: Telegram Андрея Беседина

15 октября на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе и самого Купянска.

«И еще три громады, которые находятся ближе к линии фронта. Лишь левый берег реки Оскол – это почти 4 тыс. человек. Если брать и правый берег – это еще 3 тыс. человек», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По его словам, жителям левого берега реки Оскол власти уже не могут гарантировать восстановление электро-, тепло- и водоснабжения. Ведь, как только ремонтные бригады выезжают туда, они подвергаются вражеским обстрелам.

«Также мы объявили обязательную эвакуацию принудительным способом из Изюмского района — населенный пункт Боровая, который постоянно подвергается обстрелам. Там принудительно будем эвакуировать только семьи, где есть дети. Сейчас таких семей 134», — добавил глава ХОВА.

Читайте также: На Купянском направлении за сутки враг штурмовал наши позиции 26 раз – Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов объяснил, от чего зависит старт отопительного сезона в Харькове
Терехов объяснил, от чего зависит старт отопительного сезона в Харькове
15.10.2024, 11:42
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
15.10.2024, 13:24
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
15.10.2024, 15:13
Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)
Включить отопление 16 октября собирается громада на Харьковщине (документ)
15.10.2024, 14:38
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
Не раньше 1 ноября — Синегубов ответил, когда на Харьковщине включат отопление
15.10.2024, 15:34
ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении
ГШ: штурмы возле Волчанска и Старицы, 11 боев идут на Купянском направлении
15.10.2024, 17:01

Новости по теме:

19:38
Классы для детей оборудуют в метро Харькова за деньги благотворителей Чехии
18:45
Родители и дети пострадали из-за удара КАБом, горит кладбище на Харьковщине
20:00
Обязательную эвакуацию объявили еще из двух сел Харьковской области
19:19
Купянская громада полностью останется без детей: в ГВА спрогнозировали, когда
12:09
5 семей с детьми остаются в Купянске, враг пытается продвинуться – Синегубов

Вы читали новость: «Из Купянска объявили эвакуацию: вывезут всех гражданских – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 16:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 октября на Совете обороны Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе и самого Купянска.".