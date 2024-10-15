Из Купянска объявили эвакуацию: вывезут всех гражданских – Синегубов

15 октября на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе и самого Купянска.

«И еще три громады, которые находятся ближе к линии фронта. Лишь левый берег реки Оскол – это почти 4 тыс. человек. Если брать и правый берег – это еще 3 тыс. человек», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По его словам, жителям левого берега реки Оскол власти уже не могут гарантировать восстановление электро-, тепло- и водоснабжения. Ведь, как только ремонтные бригады выезжают туда, они подвергаются вражеским обстрелам.

«Также мы объявили обязательную эвакуацию принудительным способом из Изюмского района — населенный пункт Боровая, который постоянно подвергается обстрелам. Там принудительно будем эвакуировать только семьи, где есть дети. Сейчас таких семей 134», — добавил глава ХОВА.