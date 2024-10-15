Из Купянска объявили эвакуацию: вывезут всех гражданских – Синегубов
15 октября на Совете обороны Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе и самого Купянска.
«И еще три громады, которые находятся ближе к линии фронта. Лишь левый берег реки Оскол – это почти 4 тыс. человек. Если брать и правый берег – это еще 3 тыс. человек», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
По его словам, жителям левого берега реки Оскол власти уже не могут гарантировать восстановление электро-, тепло- и водоснабжения. Ведь, как только ремонтные бригады выезжают туда, они подвергаются вражеским обстрелам.
«Также мы объявили обязательную эвакуацию принудительным способом из Изюмского района — населенный пункт Боровая, который постоянно подвергается обстрелам. Там принудительно будем эвакуировать только семьи, где есть дети. Сейчас таких семей 134», — добавил глава ХОВА.
Читайте также: На Купянском направлении за сутки враг штурмовал наши позиции 26 раз – Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, купянск, обороны, синєгубов, синегубов, совет, харьковщина, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из Купянска объявили эвакуацию: вывезут всех гражданских – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 октября на Совете обороны Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из громад Купянского направления, в том числе и самого Купянска.".