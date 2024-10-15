На Купянском направлении за сутки враг штурмовал наши позиции 26 раз – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, а также – об авиаударах по области сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, на Харьковском направлении за сутки россияне атаковали наши позиции дважды в районе Тихого. А на Купянском – украинские защитники отбили 26 атак оккупантов.
«Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого», – уточнили в Генштабе.
Кроме того, за сутки враг сбросил авиабомбы на Сосновку, Гарбузы, Ковшаровку, Новоосиновое и Гороховатку.
Также в ГШ обновили информацию о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 08:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, а также – об авиаударах по области сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.".