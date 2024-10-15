Live
  • Вт 15.10.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.96

На Купянском направлении за сутки враг штурмовал наши позиции 26 раз – Генштаб

Украина 08:46   15.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Купянском направлении за сутки враг штурмовал наши позиции 26 раз – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, а также – об авиаударах по области сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении за сутки россияне атаковали наши позиции дважды в районе Тихого. А на Купянском – украинские защитники отбили 26 атак оккупантов.

«Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого», – уточнили в Генштабе.

Кроме того, за сутки враг сбросил авиабомбы на Сосновку, Гарбузы, Ковшаровку, Новоосиновое и Гороховатку.

Также в ГШ обновили информацию о потерях врага.

Читайте также: Пожары на Харьковщине: горел лес, дом и гаражи

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State)
Армия РФ приближается – враг оккупировал новые территории (карта Deep State)
15.10.2024, 07:49
Об опасной погоде ночью предупреждают жителей Харькова и области
Об опасной погоде ночью предупреждают жителей Харькова и области
14.10.2024, 21:22
Новости Харькова – главное за 15.10: успехи РФ в Волчанске, 28 атак отбили ВСУ
Новости Харькова – главное за 15.10: успехи РФ в Волчанске, 28 атак отбили ВСУ
15.10.2024, 08:50
Рейды военкомов по заведениям в Харькове: в ОТЦК объяснили суть происходящего
Рейды военкомов по заведениям в Харькове: в ОТЦК объяснили суть происходящего
13.10.2024, 10:42
Дожди не отступают, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября
Дожди не отступают, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября
14.10.2024, 18:52
Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI
Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI
14.10.2024, 13:55

Новости по теме:

07:27
Россияне атакуют: в ISW прокомментировали продвижение РФ к речке Оскол
07:30
Линия фронта без изменений — ISW не подтверждает продвижение РФ на Харьковщине
16:52
Генштаб: 8 боев произошло на Купянском направлении, еще 4 атаки продолжаются
09:05
ВСУ сорвали планы РФ, враг отказывается выполнять приказы – ОТГВ «Харьков»
08:14
Генштаб: 18 боев было на Купянском направлении, четыре – на Харьковском

Вы читали новость: «На Купянском направлении за сутки враг штурмовал наши позиции 26 раз – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, а также – об авиаударах по области сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.".