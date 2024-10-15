На Купянском направлении за сутки враг штурмовал наши позиции 26 раз – Генштаб

О боях на Харьковщине, которые произошли в течение суток, а также – об авиаударах по области сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении за сутки россияне атаковали наши позиции дважды в районе Тихого. А на Купянском – украинские защитники отбили 26 атак оккупантов.

«Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозовой и Вишневого», – уточнили в Генштабе.

Кроме того, за сутки враг сбросил авиабомбы на Сосновку, Гарбузы, Ковшаровку, Новоосиновое и Гороховатку.

Также в ГШ обновили информацию о потерях врага.