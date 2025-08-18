Live
На Харьковщине было 25 боев – где отбивали российские атаки

Украина 08:13   18.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 боев, пишут в Генштабе ВСУ. 

На Купянском – ВСУ отбивали 13 штурмов врага в районе Западного, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Купянска и Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5132 дронов-камикадзе и произвели 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 – из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери оккупантов следующие:

Читайте также: Погиб мальчик, 17 раненых: «Шахед» ударил по дому в Харькове (дополнено)

