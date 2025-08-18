На Харьковщине было 25 боев – где отбивали российские атаки
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 боев, пишут в Генштабе ВСУ.
На Купянском – ВСУ отбивали 13 штурмов врага в районе Западного, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Купянска и Новой Кругляковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5132 дронов-камикадзе и произвели 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 – из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Потери оккупантов следующие:
