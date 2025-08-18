На Харківщині було 25 боїв – де відбивали російські атаки

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 13 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Куп’янському – ЗСУ відбивали 13 штурмів ворога в районі Западного, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Куп’янська та Нової Кругляківки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню“, – додали у ГШ.

Втрати окупантів такі: