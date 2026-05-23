Live

Свідків смертельної ДТП поліція шукає на Харківщині

Події 11:56   23.05.2026
Оксана Якушко
Свідків смертельної ДТП поліція шукає на Харківщині

ДТП сталася 17 травня близько 00:10, внаслідок чого загинув водій Nissan Terrano, а пасажир отримав травми, повідомляє Нацполіція.

Nissan Terrano їхав автодорогою Т-21-21 «Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха» зі сторони села Карпівка в напрямку селища Близнюки Лозівського району.

Водій не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Згодом чоловік повернувся на проїзну частину, однак надалі стався виїзд на ліве узбіччя, де автомобіль вже зіткнувся з деревами і виїхав у поле.

Внаслідок аварії водій загинув на місці. Пасажир автівки отримав травми.

Свідків та очевидців цієї ДТП просять звертатися за телефоном: 063-06-66-876 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.

Читайте також: Новини Харкова — головне 23 травня: троє загиблих, 12 боїв на фронті

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Відбудова Харкова не може починатися лише після завершення війни – Терехов
Відбудова Харкова не може починатися лише після завершення війни – Терехов
23.05.2026, 12:46
Свідків смертельної ДТП поліція шукає на Харківщині
Свідків смертельної ДТП поліція шукає на Харківщині
23.05.2026, 11:56
Новини Харкова — головне 23 травня: троє загиблих, 12 боїв на фронті
Новини Харкова — головне 23 травня: троє загиблих, 12 боїв на фронті
23.05.2026, 09:47
Чоловік потонув у річці Харків: його особу встановлюють
Чоловік потонув у річці Харків: його особу встановлюють
23.05.2026, 10:52
“Уже долітають FPV, які туйки?”: харків’яни не стримувалися з архітекторами 📹
“Уже долітають FPV, які туйки?”: харків’яни не стримувалися з архітекторами 📹
22.05.2026, 19:19
Троє загиблих, пожежі у лісах – як минула доба на Харківщині
Троє загиблих, пожежі у лісах – як минула доба на Харківщині
23.05.2026, 08:57

Новини за темою:

21.05.2026
Мчав на високій швидкості та збив двох людей: смертельна ДТП у Харкові
12.05.2026
Копи знайшли водія, який збив 6-річну дівчинку у Валках: кого підозрюють
10.05.2026
Двоє травмованих, серед них – дитина: ДТП сталася у селищі під Харковом (фото)
09.05.2026
Понад 200 ДТП сталося на Харківщині у квітні: у який день найнебезпечніше
30.04.2026
ДТП у Харкові: водій на шаленій швидкості врізався в електропору (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Свідків смертельної ДТП поліція шукає на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 11:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 17 травня близько 00:10, внаслідок чого загинув водій Nissan Terrano, а пасажир отримав травми, повідомляє Нацполіція.".