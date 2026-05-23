Свідків смертельної ДТП поліція шукає на Харківщині
ДТП сталася 17 травня близько 00:10, внаслідок чого загинув водій Nissan Terrano, а пасажир отримав травми, повідомляє Нацполіція.
Nissan Terrano їхав автодорогою Т-21-21 «Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха» зі сторони села Карпівка в напрямку селища Близнюки Лозівського району.
Водій не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Згодом чоловік повернувся на проїзну частину, однак надалі стався виїзд на ліве узбіччя, де автомобіль вже зіткнувся з деревами і виїхав у поле.
Внаслідок аварії водій загинув на місці. Пасажир автівки отримав травми.
Свідків та очевидців цієї ДТП просять звертатися за телефоном: 063-06-66-876 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.
Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2026 в 11:56;