Свидетелей смертельного ДТП полиция ищет на Харьковщине

ДТП произошло 17 мая около 00:10, в результате погиб водитель Nissan Terrano, пассажир получил травмы, сообщает Нацполиция.

Nissan Terrano ехал автодорогой Т-21-21 «Лозовая – Близнюки – Барвенково – Большая Камышеваха» со стороны села Карповка в направлении поселка Близнюки Лозовского района.

Водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Впоследствии мужчина вернулся на проезжую часть, однако в дальнейшем машина выехала на левую обочину, где уже столкнулась с деревьями и съехала в поле.

В результате аварии водитель погиб на месте. Пассажир автомобиля получил травмы.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП полиция просит обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет №6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22.