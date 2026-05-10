Двое с травмами, среди них – ребенок: ДТП произошло под Харьковом (фото)

ДТП произошло 10 мая около 14:15 в поселке Коротич, сообщила Нацполиция.

Предварительно, 49-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В салоне автомобиля вместе с водителем находился и его 15-летний сын. Обоих пострадавших в аварии отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.