40-я годовщина аварии на ЧАЭС: сколько ликвидаторов остается на Харьковщине

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС взорвался реактор. Это стало крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Сегодня в Харькове чествуют ликвидаторов, которые ценой собственного здоровья и жизни остановили распространение радиации.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, на Харьковщине сейчас проживает более 17 тысяч пострадавших от катастрофы, из них около 8 тысяч — ликвидаторы последствий аварии. По всей Украине — 1 253 303 пострадавших, среди них 135 180 ликвидаторов.

«Среди того страха были люди, которые пошли навстречу беде, чтобы спасти других, — написал мэр Игорь Терехов. — Пожарные. Энергетики. Медики. Военные. Все, кто в те дни стал между катастрофой и жизнью. Многие заплатили за это здоровьем. Многие — жизнью. Память о Чернобыле — это не о сухих датах. Это об очень простой истине: безопасность человека должна быть превыше всего. Превыше равнодушия. Превыше спешки. Превыше любых решений, за которые потом платят человеческими судьбами. Урок Чернобыля мы должны запомнить навсегда. Жизнь человека должна быть первым приоритетом для всех, кто принимает решения».

По словам Синегубова, с начала года были повышены ежемесячные доплаты для пострадавших, увеличены пенсии ликвидаторам с инвалидностью, а в апреле произведена разовая выплата 1500 гривен всем пенсионерам, в том числе ликвидаторам.

Напомним, взрыв на ЧАЭС произошел 26 апреля 1986 года в 01:23. В атмосферу вырвалось облако радиоактивной пыли. По числу пострадавших от аварии Украина занимает первое место среди бывших республик Советского Союза. На долю Беларуси пришлось около 60% вредных выбросов. От радиационного загрязнения сильно пострадала и Россия. Мощный циклон перенес радиоактивные вещества на территории Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Норвегии, Австрии, Финляндии, Великобритании, а позже — Германии, Нидерландов, Бельгии.

Катастрофа в цифрах:

Десять дней — с 26 апреля по 6 мая — длился выброс активности из поврежденного реактора на уровне десятков миллионов кюри в сутки, после чего снизился в тысячи раз. Всего 11 тонн ядерного топлива было выброшено в атмосферу.

200 тысяч квадратных километров — на такую территорию распространилось действие радиации. Из них 52 тысячи квадратных километров — сельскохозяйственные угодья.

2293 украинских города и поселка с населением примерно 2,6 миллиона человек были загрязнены радиоактивными нуклидами. 90 784 человека были эвакуированы из 81 населенного пункта Украины к концу лета 1986 года.

8,5 миллиона жителей Украины, Беларуси, России в ближайшие дни после аварии получили значительные дозы облучения. 500 тысяч человек умерли от радиации, по оценкам независимых экспертов.

Более 600 тысяч человек стали ликвидаторами аварии — боролись с огнем и расчищали завалы.

С 26 апреля по октябрь 1986 года ЧАЭС не работала. В октябре 1986-го 1-й и 2-й энергоблоки были снова введены в эксплуатацию; в декабре 1987 года возобновил работу 3-й. 4-й энергоблок не заработал. 15 декабря 2000 года ЧАЭС остановлена полностью.

Чтобы сдержать радиацию, над разрушенным реактором построили саркофаг. Строительство длилось 206 дней. Позже, в 2016 году, более чем 40 стран закрыли его безопасным конфайнментом — крупнейшей в мире мобильной аркой высотой 110 метров, длиной 165 метров и весом более 36 тысяч тонн.

400 видов животных, птиц и рыб, 1200 видов флоры продолжают существовать в «зоне отчуждения», где из-за существенного и катастрофического загрязнения воздуха, почв и вод запрещено проживать людям.