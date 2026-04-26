Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей
В течение минувших суток российским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали четыре человека, в том числе 56-летний мужчина в Богодухове, 75-летняя женщина в Ковшаровке, а также мужчина и женщина в Русской Лозовой.
Военные РФ применили два КАБа, 14 БпЛА типа «Герань-2», 10 БпЛА типа «Молния», три FPV-дрона и еще 25 беспилотников, тип которых устанавливается, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Богодуховском районе повреждены гражданское предприятие, два частных дома, гараж, электросети в Богодухове, два автомобиля в Золочеве и Дегтярях, а также складское помещение фермерского хозяйства в селе Заброды.
В Купянском районе повреждены три частных дома в Великом Бурлуке, Ковшаровке и Приколотном.
В Харьковском районе пострадали два частных дома в Рогани, два в Ярошовке, один в Курортном, а также автомобиль в Русской Лозовой.
В Изюмском районе, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, беспилотники атаковали лицей в городе Балаклея — повреждено остекление, горела крыша. Также повреждены фасад и остекление хозяйственной постройки возле школы и тыльная сторона краеведческого музея, повреждены линии электропередачи.
В Чугуевском районе повреждены частный дом в Чугуеве и электросети в Коробочкино.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 09:28;