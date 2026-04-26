Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей

Происшествия 09:28   26.04.2026
В течение минувших суток российским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. Пострадали четыре человека, в том числе 56-летний мужчина в Богодухове, 75-летняя женщина в Ковшаровке, а также мужчина и женщина в Русской Лозовой.

Военные РФ применили два КАБа, 14 БпЛА типа «Герань-2», 10 БпЛА типа «Молния», три FPV-дрона и еще 25 беспилотников, тип которых устанавливается, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Богодуховском районе повреждены гражданское предприятие, два частных дома, гараж, электросети в Богодухове, два автомобиля в Золочеве и Дегтярях, а также складское помещение фермерского хозяйства в селе Заброды.

В Купянском районе повреждены три частных дома в Великом Бурлуке, Ковшаровке и Приколотном.

В Харьковском районе пострадали два частных дома в Рогани, два в Ярошовке, один в Курортном, а также автомобиль в Русской Лозовой.

В Изюмском районе, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области,  беспилотники атаковали лицей в городе Балаклея — повреждено остекление, горела крыша. Также повреждены фасад и остекление хозяйственной постройки возле школы и тыльная сторона краеведческого музея, повреждены линии электропередачи.

В Чугуевском районе повреждены частный дом в Чугуеве и электросети в Коробочкино.

Читайте также: За сутки на Харьковщине россияне атаковали 16 раз — сводка Генштаба ВСУ

Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
26.04.2026, 07:35
Новости Харькова — главное за 26 апреля: как прошла ночь, продвижение РФ
Новости Харькова — главное за 26 апреля: как прошла ночь, продвижение РФ
26.04.2026, 09:38
Сегодня 26 апреля 2026: какой день в истории
Сегодня 26 апреля 2026: какой день в истории
26.04.2026, 06:00
Львенка Леву посадили на весеннюю диету: как выглядит маленький хищник
Львенка Леву посадили на весеннюю диету: как выглядит маленький хищник
26.04.2026, 08:38
Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
25.04.2026, 20:01
Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей
Сутки на Харьковщине: в Богодухове атаковали предприятие, в Балаклее — лицей
26.04.2026, 09:28

Новости по теме:

26.04.2026
Львенка Леву посадили на весеннюю диету: как выглядит маленький хищник
26.04.2026
За сутки на Харьковщине россияне атаковали 16 раз — сводка Генштаба ВСУ
26.04.2026
Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
26.04.2026
Новости Харькова — главное за 26 апреля: как прошла ночь, продвижение РФ
25.04.2026
По Харькову били ракеты и БпЛА, где уже хорошая дорога – итоги 25 апреля


