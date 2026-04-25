«Прилеты» и паника в Богодухове, защита «скорых» – обзор фронта (видео)

Недоокружение Сум, паника в Богодухове, дроновый террор и РЭБы для «скорых». О событиях на фронте и судьбе гражданских в Харьковской области – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Боев в Харьковской области стало больше. О значительном усилении давления речь не идет. Дважды в неделю фиксировали по 20 вражеских атак за сутки. Наибольшая активность – на Купянском направлении. Продвижений там у россиян нет. Аналитики DeepState внесли изменения на карту фронта близ Волчанска. Расширилась серая зона в приграничье – в сторону села Зыбино.

Недоокружение или заокружение: что с Сумами

Главной темой недели в Харьковской области стали события в соседней Сумской области. Разговоры о так называемом «полуоточении» Сум быстро трансформировались в пророчества о «наступлении» — если не на Харьков, то на Богодухов. Существование угрозы опровергают аналитики DeepState. А термина «полуокружения» в военной науке вообще не существует.

«Не может быть полуокружения, недоокружения, заокружения, подоокружения, на три четвертых окружения. Есть срок охвата. Охватить с левого фланга, правого фланга, по трем направлениям: северному, восточному, южному. Следовательно, окружить Сумы у российских войсках возможности нет, ресурса не хватает. Поэтому все те действия, которые мы сейчас видим в приграничных Сумах, в первую очередь — это действия на отвлечение внимания. Это действия, которые не выйдут за границы, то есть мы не увидим прорыв на 30-40 км вглубь Сумской области», — сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Богодухов в огне

Оккупанты масштабируют тактику дроновых ударов по психике жителей Харьковщины. В начале апреля многосуточные непрерывные налеты переживал Харьков. Теперь фокус внимания врага сместился на Богодухов.

«Этот кошмар навалился на наш Богодухов. А кошмар заключался в том, что за три дня больше 100 «прилетов» на территорию нашей общины», – отметил Богодуховский городской голова Владимир Белый.

«Удары были исключительно по гражданской инфраструктуре: частные дома, отделения банков, автозаправочные станции и т.д. То есть враг выбрал этот населенный пункт и просто продолжает террор нашего местного населения. Там применяются все совершенно виды дронов, и «Молнии», и «Шахеды» и т.д. И враг выбрал такую ​​тактику, что фактически не оставляет хотя бы одного часа и наносит постоянно удары», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Массированные удары по райцентру в какой-то момент спровоцировали ту панику, которой захватчики не дождались харьковчан. После почти недели террора люди начали выезжать из Богодухова. Соцсетями и «сарафанным радио» ходили слухи, что власти покинули город, магазины не работают, россияне наступают и тому подобное. Именно это было главной целью врага, считают украинские военные.

«Все эти боевые кинетические действия сопровождаются информационной поддержкой, то есть пишутся сообщения в пабликах, пишутся сообщения в Telegram-каналах, в группах, в соцсетях. Разгоняются сообщения, которые как раз и направлены на то, чтобы максимально распространить панические настроения среди гражданского населения», – отметил начальник отдела коммуникации 14 АК ВСУ Виталий Саранцев.

Среди тех, кто успокаивал богодуховцев, была редактор местной газеты «Маяк» Татьяна Лучинская. В своем TikTok она публиковала видео о реальных событиях в городе. На кадрах — не только последствия «прилетов», но и привычная жизнь: работающие кафе и магазины, транспорт на улицах, люди, сохраняющие устойчивость. Пережить несколько суток нескончаемых ударов психологически непросто. Однако жителям Богодухова советуют трезво оценивать ситуацию. Наступления на город нет и не предполагается. Над защитой неба уже трудятся.

Террор против гражданских как главная «Скрепа»

Пока Богодухов страдал от ударов «Молний» и «Шахедов», на приграничье Харьковщины продолжалось нашествие FPV-дронов. О так называемом «сафари на людей» заявил Институт изучения войны – после смертельного удара по гражданскому автомобилю вблизи Черкасских Тишек. Трагедия произошла утром 22 апреля. А вечером того же дня дрон нанес удар по машине в Слатино. Ранение получил мужчина 28 лет. По сообщениям начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко, охота FPV на гражданских в Слатино – массированная. Факты «прилетов» этих дронов фиксируют практически каждый день.

«Любые боевые действия, которые происходили в историческом контексте, например, с момента существования Российской Федерации: будь то ее война в Чечне, будь то операция в Грузии, пятидневная война, будь то война в Сирии. Опять же мы помним другие ее вмешательства в другие страны, тоже самое Приднестровье и так далее. Всегда был неотъемлемой частью как раз террор гражданского населения. Это неотъемлемая часть действий российских оккупантов еще со времен советской армии, когда наступательные действия всегда сопровождались террором гражданского населения для устрашения, для минимизации вероятности пополнения войска противника добровольцами», — сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Противодействие подобной тактике врага должно состоять из нескольких аспектов: от формирования психологической устойчивости к эвакуации населения из опасных зон и усиления ПВО и РЭБ.

Защитить «скорые»

Российские дроны в Харьковской области охотятся не только на гражданских, но и на медиков и спасателей. После трагической гибели экипажа «скорой» в районе Великого Бурлука защиту автомобилей экстренки усиливают. На этой неделе медикам передали десять современных комплектов РЭБ.

«Вопрос важности РЭБ не стал у нас вчера. Мы готовились к этому. И РЭБы были на машинах уже несколько лет. Другое дело, что их не хватало, конечно, на все то количество работающих бригад. Распространяется опасность. Она не касается только участка, приближенного к линии разграничения. Мы понимаем, что дроны могут залетать даже в город Харьков. И дальше, к сожалению, мы должны прогнозировать, что эта угроза будет распространяться», — отметил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

РЭБ – не единственное, что нужно скорым, говорит Забашта. Часть автомобилей должны быть бронированными, иметь сканер, устойчивую связь с диспетчерской для понимания того, что происходит в небе.

«Мы понимаем, что это не панацея. Это точно. Потому что враг применяет дроны и на оптоволокне. К сожалению, РЭБ-системы против них не работают. Далее по выявлению тоже есть соответствующая проблематика. Поэтому, конечно, исключительно коммуникация с военными по направлениям, где можно ехать, где нельзя ехать», — подчеркнул глава ХОВА Олег Синегубов.

