РФ заявила об успехах на Купянщине: Машовец «понятия не имеет, о чем речь» 📹

Ситуацию на фронте в Харьковской области проанализировал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире 5 канала. По его словам, несмотря на заявления оккупантов, успехов у них нет.

На Южно-Слобажанском направлении бои продолжаются к югу от Волчанска – в районах населенных пунктов Синельниково, Кирпичное, Вильча и Лиман, а также в юго-восточной части самого Волчанска. И, как говорит эксперт, ситуация здесь особо не менялась.

«Противник остановлен, потому что малые штурмовые группы врага, которые прорвались в Симоновку и Графское, их подперли немного с флангов – в районе Прилипки. И ВСУ продолжают удерживать позиции в районе Лимана. С флангов очень усложнено пополнение, материальное техническое обеспечение вражеских групп. А не обеспечив контроль над этим районом, противник не может начать массированное наступление на Белый Колодец. Потому что подвисает фланг», – объясняет Машовец.

На Великобурлукском направлении враг вообще не двигается, так как понес значительные потери во время боев зимой, констатирует эксперт.

На Купянском направлении, по словам Машовца, продолжаются интенсивные попытки противника восстановить положение в районе Купянска.

«Действуют они по направлению Песчаное – Купянск-Узловой. Совершили они несколько акцентированных попыток прорваться по направлению Ольшаны-Петропавловка через Синьковку на Петропавловку, чтобы сжать с двух сторон плацдарм восточнее Купянска. Они какие-то сообщения уже пишут, что где-то что-то окружили, ликвидировали какую-то группировку. Даже не имею понятия, о чем речь», — говорит эксперт.

Не могут добиться каких-либо успехов россияне и на Боровском направлении, отметил Машовец. Более того, были сообщения, что ВСУ совершили несколько контратакующих действий здесь.

Видео: 5 канал