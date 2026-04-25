Оккупанты атаковали на Харьковщине 17 раз: утренние данные Генштаба ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских подразделений в районе Старицы и в сторону Зыбино, Избицкого, Волчанска, Лимана.
На Купянском направлении враг 10 раз атаковал в районе Новоосиново, Кондрашовки и в сторону Радьковки, Глушковки, Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес 86 авиаударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, он применил 6849 дронов-камикадзе и осуществил 2634 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 64 — из реактивных систем залпового огня”, — отметили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о боевых потерях россиян:
Читайте также: «Тяжелое утро в Харькове»: что пострадало в городе из-за атак – Терехов
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 08:09;