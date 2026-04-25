Окупанти атакували на Харківщині 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:09   25.04.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських підрозділів в районі Стариці та в бік Зибиного, Ізбицького, Вовчанська, Лиману.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував у районі Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Радьківки, Глушківки, Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 6849 дронів–камікадзе та здійснив 2634 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про бойові втрати росіян:

