РФ має на Харківщині кілька вклинень, але на цьому все: аналіз Машовця 📹

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомляє, що ворожі війська мають кілька вклинень на різних напрямках Харківщини, однак масштабних успіхів не мають. В етері NEMYRIALIVE

він детально розповів про ситуацію.

Південно-Слобожанський напрямок

Машовець повідомляє про бої в районі Синельникове, Цегельне, Вільчі та Лимана, на південно-східній околиці Вовчанська і в районі Зибине. Там противник мав вклинення на схід від Вовчанська, намагаючись вийти до річки Вовча. Однак наразі безрезультативно. Машовець підкреслює: просувань на Білий Колодязь або вздовж Сіверського Дінця на Старий Салтів немає.

Великобурлуцький напрямок

Після звільнення Одрадного, в районі Дворічанського йдуть бої. Українські захисники намагаються відтіснити ворога у напрямку Амбарного та Мілового. Тут, каже експерт, окупанти знизили інтенсивність штурмових дій. Але намагається розширити плацдарм.

“Тому що існування цього плацдарму має сенс, якщо він більш-менш широкий. Тобто противник має можливість провести накопичення сили та засобів. А у зв’язку з тим, що плацдарм досить вузький, до 4-5 км у найширшому місці, накопичити там значні сили він не може. Тим більше маючи в тактичному тилу річку Оскіл, проводити це досить складно. Особливо в умовах, коли активно по плацдарму працюють вогневі засоби ЗСУ, БпЛА тощо”, – пояснив Машовець.

Відео: NEMYRIALIVE

Куп’янський напрямок

“Противник намагається утримати вклинення у бік Курилівки та Ківшарівки за дирекцією Степова Новоселівка-Піщане”. З прицілом на Куп’янськ-Вузловий. Але стійкого контролю ні над Ківшарівкою, ні над Курилівкою він не має. Так, у нього там окремі малі піхотні групи закріпилися на східній околиці, що біля Ківшарівки, що біля Курилівки. Але можливості пробитися на Куп’янськ-Вузловий поки, що у нього немає”, – зазначив аналітик.

Бої точаться в районі Петропавлівки, каже Машовець. Вздовж річки ворог намагається інфільтруватися, що розбити плацдарм навпіл.

“І потім ліквідувати північну частину та південну, район Колісниківки, Глушківки тощо. Поки що без особливих змін. Було вклинення, вони із північного заходу Табаївки активізувалися. Але закінчилися вони нічим. Мали мінімальний характер, по 300-500 метрів вклинилися на постачання. На цьому запал закінчився”, – констатує експерт.

Ситуація в районі Борової

Війська РФ намагалися пробитися в районі Борівської Андріївки та Новоплатонівки, у бік Борової. Однак ворогу вдається лише утримуватися.

“Він перерізав дорогу між Новоплатонівкою та Богуславкою. Залізниця йде та траса Р-79. Ось вони перерізали та утримують. Була інформація, що ЗСУ контратакували у районі Борівської Андріївки. Але я не маю верифікації. Нічого впевнено не можу стверджувати”, – підсумував Машовець.