РФ имеет на Харьковщине несколько вклинений, но на этом все: анализ Машовца 📹

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщает, что вражеские войска имеют несколько вклинений на разных направлениях Харьковщины, однако масштабных успехов не имеют. В эфире NEMYRIALIVE

он подробно рассказал о ситуации.

Южно-Слобожанское направление

Машовец сообщает о боях в районе Синельниково, Цегельного, Вильчи и Лимана, на юго-восточной окраине Волчанска и в районе Зыбино. Там противник имел вклинение восточнее Волчанска, пытаясь выйти к реке Волчья. Однако пока безрезультативно. Машовец подчеркивает: продвижений на Белый Колодец или вдоль Северского Донца на Старый Салтов нет.

Великобурлукское направление

После освобождения Отрадного, в районе Двуречанского идут бои. Украинские защитники пытаются оттеснить врага в направлении Амбарного и Мелового. Здесь, говорит эксперт, оккупанты снизили интенсивность штурмовых действий. Но пытаются расширить плацдарм.

«Потому что существование этого плацдарма имеет смысл, если он более или менее широкий. То есть противник имеет возможность провести накопление сил и средств. А в связи с тем, что плацдарм достаточно узок, до 4-5 км в самом широком месте, накопить там значительные силы и он не может. Тем более, имея в тактическом тылу реку Оскол, проводить это достаточно сложно. Особенно в условиях, когда активно по плацдарму работают огневые средства ВСУ, БпЛА и т.д”, – объяснил Машовец.

Видео: NEMYRIALIVE

Купянское направление

«Противник пытается удержать вклинение в сторону Куриловки и Ковшаровки по дирекции Степовой Новоселовки-Песчаное. С прицелом на Купянск-Узловой. Но устойчивого контроля ни над Ковшаровкой, ни над Куриловкой у него нет. Да, у него там отдельные малые пехотные группы закрепились на восточной окраине возле Ковшаровки, и у Куриловки. Но возможности пробиться на Купянск-Узловой пока что у него нет”, — отметил аналитик.

Бои ведутся в районе Петропавловки, говорит Машовец. Вдоль реки враг пытается инфильтрироваться, чтобы разбить плацдарм пополам.

«И потом ликвидировать северную часть и южную, район Колесниковки, Глушковки и т.д. Пока без особых изменений. Было вклинение, они с северо-запада Табаевки активизировались. Но закончились они нечем. Носили минимальный характер, по 300-500 метров вклинились на поставки. На этом запал закончился”, — констатирует эксперт.

Ситуация в районе Боровой

Войска РФ пытались пробиться в районе Боровской Андреевки и Новоплатоновки, в сторону Боровой. Однако врагу удается только удерживаться.

«Он перерезал дорогу между Новоплатоновкой и Богуславкой. Железная дорога идет и трасса Р-79. Вот они перерезали и удерживают. Была информация, что ВСУ контратаковали в районе Боровской Андреевки. Но у меня нет верификации. Ничего уверенно не могу утверждать», — подытожил Машовец.