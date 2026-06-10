На Харьковщине за сутки было 14 боев: где штурмовали ВС РФ
В течение минувших суток в Харьковской области было 14 боестолкновений, пишет Генштаб ВСУ.
На севере от Харькова СОУ отбили 11 атак оккупантов около Прилипки, Западного, Старицы, Охримовки и Лимана
На Купянском направлении враг пытался прорваться трижды в сторону Шейковки, Петропавловки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9834 дрона-камикадзе и осуществил 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 08:15;