На Харьковщине за сутки было 14 боев: где штурмовали ВС РФ

В течение минувших суток в Харьковской области было 14 боестолкновений, пишет Генштаб ВСУ.

На севере от Харькова СОУ отбили 11 атак оккупантов около Прилипки, Западного, Старицы, Охримовки и Лимана

На Купянском направлении враг пытался прорваться трижды в сторону Шейковки, Петропавловки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 317 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9834 дрона-камикадзе и осуществил 3146 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян: