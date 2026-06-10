«Соблюдаем протоколы безопасности»: в регионе задерживаются электрички

Ввиду того, что сотрудники вынуждены придерживать протоколов безопасности, в Харьковской и Сумской областях с опозданием едут пригородные поезда.

«Соблюдаем протоколы безопасности и отклонения от графиков на Харьковщине и Сумщине», – пишут в АО «Укрзалізниця».

В частности, речь идет о пригородных маршрутах Златополь – Харьков, Лозовая – Харьков, Дергачи – Харьков. Эти поезда опаздывают примерно на 30 минут.

Помимо этого, с опозданием двигаются электрички и на Сумщине. С задержкой на час отправился региональный поезд №896/895 Шостка – Фастов-1, добавили железнодорожники.