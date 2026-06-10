“Дотримуємося протоколів безпеки”: в регіоні затримуються електрички

Через те що співробітники змушені дотримуватись протоколів безпеки, у Харківській та Сумській областях із запізненням їдуть приміські потяги.

“Дотримуємось протоколів безпеки та маємо відхилення від графіків на Харківщині та Сумщині”, – пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

Зокрема, йдеться про приміські маршрути Златопіль – Харків, Лозова – Харків, Дергачі – Харків. Ці потяги спізнюються приблизно на 30 хвилин.

Крім цього, із запізненням рухаються електрички на Сумщині. Із затримкою на годину вирушив регіональний потяг №896/895 Шостка – Фастів-1, додали залізничники.