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“Дотримуємося протоколів безпеки”: в регіоні затримуються електрички

Транспорт 07:35   10.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Дотримуємося протоколів безпеки”: в регіоні затримуються електрички

Через те що співробітники змушені дотримуватись протоколів безпеки, у Харківській та Сумській областях із запізненням їдуть приміські потяги.

“Дотримуємось протоколів безпеки та маємо відхилення від графіків на Харківщині та Сумщині”, – пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

Зокрема, йдеться про приміські маршрути Златопіль – Харків, Лозова – Харків, Дергачі – Харків. Ці потяги спізнюються приблизно на 30 хвилин.

Крім цього, із запізненням рухаються електрички на Сумщині. Із затримкою на годину вирушив регіональний потяг №896/895 Шостка – Фастів-1, додали залізничники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 07:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через те що співробітники змушені дотримуватись протоколів безпеки, у Харківській та Сумській областях із запізненням їдуть приміські потяги.".