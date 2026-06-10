“Дотримуємося протоколів безпеки”: в регіоні затримуються електрички
Через те що співробітники змушені дотримуватись протоколів безпеки, у Харківській та Сумській областях із запізненням їдуть приміські потяги.
“Дотримуємось протоколів безпеки та маємо відхилення від графіків на Харківщині та Сумщині”, – пишуть у АТ “Укрзалізниця”.
Зокрема, йдеться про приміські маршрути Златопіль – Харків, Лозова – Харків, Дергачі – Харків. Ці потяги спізнюються приблизно на 30 хвилин.
Крім цього, із запізненням рухаються електрички на Сумщині. Із затримкою на годину вирушив регіональний потяг №896/895 Шостка – Фастів-1, додали залізничники.
Читайте також: Дрон, яким керував оператор у режимі вільного полювання, помітили над містом
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: пригородные электрички, транспорт, харківщина, электрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Дотримуємося протоколів безпеки”: в регіоні затримуються електрички», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 07:35;