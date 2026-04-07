Як сьогодні ходитимуть електрички між Харківською та Полтавською областями
У АТ «Укрзалізниця» повідомили, що сьогодні, 7 квітня, внесли деякі зміни в русі електричок на Харківщині, а також до Полтавської області.
Зокрема, з технічних причин до Полтавської області поїзди ходитимуть по-новому:
Поїзд №6572 замість Полтава-Південна – Берестин курсуватиме Полтава-Південна – Орчик
альтернатива №6574 Полтава-Південна – Орчик (09:50) – Берестин (10:31)
Тимчасово не матимемо змоги сьогодні здійснити такі рейси на Харківщині:
- №6554 Берестин (08:30) – Сахновщина (09:33)
- №6655 Сахновщина (15:24) – Берестин (16:30)
- альтернатива №6657 Сахновщина (18:39) — Берестин (19:45)
Залізничники також закликали пасажирів заздалегідь планувати свої поїздки та стежити за змінами у розкладі.
Читайте також: Про наслідки російських обстрілів повідомив Синєгубов
- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: потяги, пригородные електрички, харківщина, електрички;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 09:16;