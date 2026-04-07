Як сьогодні ходитимуть електрички між Харківською та Полтавською областями

Транспорт 09:16   07.04.2026
У АТ «Укрзалізниця» повідомили, що сьогодні, 7 квітня, внесли деякі зміни в русі електричок на Харківщині, а також до Полтавської області.

Зокрема, з технічних причин до Полтавської області поїзди ходитимуть по-новому:

  • Поїзд №6572 замість Полтава-Південна – Берестин курсуватиме Полтава-Південна – Орчик 

  • альтернатива №6574 Полтава-Південна – Орчик (09:50) – Берестин (10:31)

Тимчасово не матимемо змоги сьогодні здійснити такі рейси на Харківщині:

  • №6554 Берестин (08:30) – Сахновщина (09:33)
  • №6655 Сахновщина (15:24) – Берестин (16:30) 
  • альтернатива №6657 Сахновщина (18:39) — Берестин (19:45)

Залізничники також закликали пасажирів заздалегідь планувати свої поїздки та стежити за змінами у розкладі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 09:16;

