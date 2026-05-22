Фронт, реакція на нові тактики РФ: про що говорив Синєгубов на сесії облради

Голова ХОВА Олег Синєгубов сьогодні, 22 травня, розповів про рішення, які ухвалили депутати облради на позачерговій ХХХІХ сесії.

Синєгубов каже: під час сесії розповів про ситуацію на фронті. Каже: лінія фронту на Харківщині залишається стабільною.

«Аналізуємо кожен випадок ворожих атак та оперативно реагуємо на нові тактики противника, зокрема щодо застосування дронів», – підкреслив начальник ХОВА.

Також він зазначив, що в регіоні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону.

«Триває встановлення блочно-модульних котелень, паралельно контрактуємо нові — працюємо за планом», – додав Синєгубов.

Він також розповів про підземні школи та розвиток медичної галузі.

«На Харківщину вдалося залучити значний фінансовий ресурс для реалізації важливих проєктів. Уже є плани на наступний рік», – зазначив Синєгубов.

Під час сесії депутати розглянули питання реалізації та внесення змін до низки обласних програм, серед яких програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей, програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва та інші.