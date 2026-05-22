Фронт, реакция на новые тактики: о чем говорил Синегубов на сессии облсовета

Общество 16:12   22.05.2026
Виктория Яковенко
Глава ХОВА Олег Синегубов сегодня, 22 мая, рассказал о решениях, принятых депутатами облсовета на внеочередной ХХХІХ сессии.

Синегубов говорит: во время сессии рассказал о ситуации на фронте. Говорит: линия фронта остается стабильной.

«Анализируем каждый случай вражеских атак и оперативно реагируем на новые тактики противника, в частности, по применению дронов», — подчеркнул начальник ХОВА.

Также он отметил, что в регионе продолжают готовиться к следующему отопительному сезону.

«Продолжается установка блочно-модульных котельных, параллельно контрактуем новые – работаем по плану», — добавил Синегубов.

Он также рассказал о подземных школах и развитии медицинской отрасли.

«В Харьковской области удалось привлечь значительный финансовый ресурс для реализации важных проектов. Уже есть планы на следующий год», – отметил Синегубов.

В ходе сессии депутаты рассмотрели вопросы реализации и внесения изменений в ряд областных программ, среди которых программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей, программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства и другие.

