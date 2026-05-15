Девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди 205 украинских защитников, вернувшихся из российского плена в рамках обмена, — девять жителей Харьковщины.

Среди освобожденных – двое харьковчан, жители Лозовой, Змиева, а также Купянского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов.

«Благодарим наших воинов за силу и выдержку. Скорейшего восстановления! Поздравляем дома», — написал глава ХОВА.

Напомним, сегодня, 15 мая, из плена РФ вернулись 205 украинских защитников, сообщал президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что это первый этап обмена военнопленными 1000 на 1000. Домой приехали воины ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. «Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и «Азовстале», Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС», – уточнил Зеленский.