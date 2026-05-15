Live

Девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена

Общество 13:36   15.05.2026
Виктория Яковенко
Девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди 205 украинских защитников, вернувшихся из российского плена в рамках обмена, — девять жителей Харьковщины.

Среди освобожденных – двое харьковчан, жители Лозовой, Змиева, а также Купянского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов.

«Благодарим наших воинов за силу и выдержку. Скорейшего восстановления! Поздравляем дома», — написал глава ХОВА.

жители Харьковщины вернулись из плена
Фото: Олег Синегубов
жители Харьковщины вернулись из плена
Фото: Олег Синегубов

Напомним, сегодня, 15 мая, из плена РФ вернулись 205 украинских защитников, сообщал президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что это первый этап обмена военнопленными 1000 на 1000. Домой приехали воины ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. «Среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Защищали Украину в Мариуполе и «Азовстале», Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС», – уточнил Зеленский.

Читайте также: В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, наши дома
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, наши дома
15.05.2026, 13:40
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
15.05.2026, 06:00
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
14.05.2026, 17:31
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026, 19:38
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 55 тысяч гривен
14.05.2026, 19:00
Девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена
Девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена
15.05.2026, 13:36

Новости по теме:

24.04.2026
Обмен пленными: домой возвращаются 193 воина: 13 с Харьковщины (фото)
11.04.2026
Из плена освободили две сотни украинцев, среди них защитники Харьковщины 📹
06.03.2026
Второй день обмена: 13 жителей Харьковщины вернулись из плена
06.02.2026
Наши свободны: из плена вернулись семь защитников из Харькова и области
05.02.2026
Обмен пленными: домой вернулись 157 украинцев (фото, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Девять жителей Харьковщины вернулись домой из российского плена», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди 205 украинских защитников, вернувшихся из российского плена в рамках обмена, — девять жителей Харьковщины.".