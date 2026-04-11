Из плена освободили две сотни украинцев, среди них защитники Харьковщины 📹

182 украинца освободили из российского плена накануне Пасхи — 175 военнослужащих и семерых гражданских. Практически все они удерживались в неволе с 2022 года.

«Еще одна приятная новость — удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать», — сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По информации президента Владимира Зеленского, освобожденные воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них есть раненые.

Большинство освобожденных защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Нацгвардии, плененных во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения. Возраст самого молодого освобожденного — 22 года, самому старшему — 63.

Среди освобожденных сегодня военных — представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ВСП, Воздушных сил, ССО, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Также в Украину вернулись семеро гражданских, которые были пленены оккупантами еще в 2022 году.