Из плена освободили две сотни украинцев, среди них защитники Харьковщины 📹
182 украинца освободили из российского плена накануне Пасхи — 175 военнослужащих и семерых гражданских. Практически все они удерживались в неволе с 2022 года.
«Еще одна приятная новость — удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать», — сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
По информации президента Владимира Зеленского, освобожденные воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них есть раненые.
Видео: Zelenskiy / Official
Большинство освобожденных защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Нацгвардии, плененных во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения. Возраст самого молодого освобожденного — 22 года, самому старшему — 63.
Среди освобожденных сегодня военных — представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ВСП, Воздушных сил, ССО, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Также в Украину вернулись семеро гражданских, которые были пленены оккупантами еще в 2022 году.
Категории: Украина, Фронт; Теги: обмен пленными, Украина;
Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 15:01;