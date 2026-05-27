Live

Харьковчан призвали запасаться водой – причина

Общество 11:50   27.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчан призвали запасаться водой – причина Фото: depositphotos.com

Из-за проведения ремонтных работ, которые связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду, некоторые жители Киевского и Шевченковского районов останутся без воды. Поэтому в пресс-службе мэрии призвали подготовиться к отключению и запастись ею.

Воды не будет с 8:30 до 20:00 28 мая.  Отключения касаются жителей, которые проживают в пределах:

  • части Шевченковского района, ограниченной: пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, пр. Науки, ул. Дмитрия Антоненко, ул. Саржинской, ул. Ирининской, ул. Дмитрия Антоненко, по территории Центрального парка, ул. Сумской до пер. Классический;
  • части Киевского района, ограниченной: пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Черноглазовской, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, въездом Евгения Гребенки, пер. Соледарским, пров. Угледарским, ул. На английском, ул. Тахиатской, въездом Шотландским, ул. На английском, ул. Бахмутской, ул. Григория Сковороды, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.

Читайте также: Завтра в Киевском районе не будет газа – адреса

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 27 мая: удар по Харькову, атаки РФ
Новости Харькова — главное за 27 мая: удар по Харькову, атаки РФ
27.05.2026, 11:20
Сегодня 27 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 мая 2026: какой праздник и день в истории
27.05.2026, 06:00
К похолоданию приготовиться: прогноз погоды по Харькову и области на 27 мая
К похолоданию приготовиться: прогноз погоды по Харькову и области на 27 мая
26.05.2026, 20:46
Ночной «прилет» в Харькове: повреждена гражданская инфраструктура
Ночной «прилет» в Харькове: повреждена гражданская инфраструктура
27.05.2026, 07:10
Двое людей отравились угарным газом при пожаре в Харькове
Двое людей отравились угарным газом при пожаре в Харькове
27.05.2026, 09:37
Харьковчан призвали запасаться водой – причина
Харьковчан призвали запасаться водой – причина
27.05.2026, 11:50

Новости по теме:

28.04.2026
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
24.04.2026
Источники в Харькове проверили эпидемиологи: соответствует ли вода нормам
03.03.2026
Шесть раз спасатели ликвидировали последствия затоплений на Харьковщине
17.02.2026
Когда появится вода в городе Харьковской области, рассказал Зеленский
17.02.2026
ГСЧС: за сутки спасатели помогали откачивать воду в Харькове и области 65 раз


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковчан призвали запасаться водой – причина», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поэтому в пресс-службе мэрии призвали подготовиться к отключению и запастись водой.".