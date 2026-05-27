Харьковчан призвали запасаться водой – причина
Из-за проведения ремонтных работ, которые связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду, некоторые жители Киевского и Шевченковского районов останутся без воды. Поэтому в пресс-службе мэрии призвали подготовиться к отключению и запастись ею.
Воды не будет с 8:30 до 20:00 28 мая. Отключения касаются жителей, которые проживают в пределах:
- части Шевченковского района, ограниченной: пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, пр. Науки, ул. Дмитрия Антоненко, ул. Саржинской, ул. Ирининской, ул. Дмитрия Антоненко, по территории Центрального парка, ул. Сумской до пер. Классический;
- части Киевского района, ограниченной: пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Черноглазовской, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, въездом Евгения Гребенки, пер. Соледарским, пров. Угледарским, ул. На английском, ул. Тахиатской, въездом Шотландским, ул. На английском, ул. Бахмутской, ул. Григория Сковороды, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 11:50;