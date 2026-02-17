ГСЧС: за сутки спасатели помогали откачивать воду в Харькове и области 65 раз
У облуправлении ГСЧС проинформировали, что спасатели 65 раз выезжали на откачивание воды в Изюмском, Лозовском, Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Харьковском районах области, а также в Харькове.
Из-за пожаров в регионе – двое погибших. Утром 17 февраля, в 04:06 загорелся частный дом в поселке Краснокутск Богодуховского района. Огонь охватил 15 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1949 года рождения. Причина загорания – короткое замыкание электросети.
«16 февраля в 06:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в Основянском районе города Харькова. На момент прибытия спасателей внутри дома горела мебель на площади 5 квадратных метров. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 60-летней женщины. По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электросети», – добавили в ГСЧС.
