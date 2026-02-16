Из-за взрыва генератора кафе сгорело на Харьковщине
Фото: Lozova News
Генератор стоял внутри кафе рядом с канистрами бензтина, сообщает Lozova News.
14 февраля в поселке Краснопавловка Лозовской громады возник пожар из-за взрыва электрогенератора.
Возгорание произошло утром в помещении магазина-кафе. Предварительно установлено, что генератор мощностью более 3 кВт находился внутри здания, что грубо нарушает правила пожарной безопасности. Рядом с оборудованием хранились канистры с топливом.
После запуска генератора он задымился, а затем пламя быстро распространилось. Из-за позднего сообщения о пожаре огонь охватил все здание и уничтожил его до основания.
