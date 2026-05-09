В воскресенье на Харьковщине будут звучать взрывы: причину назвали в ХОВА

В пресс-службе ХОВА предупредили, что некоторые жители Харьковской области завтра, 10 мая, будут слышать результаты работы пиротехников.

«С 9:30 до 12:00 включительно возле населенного пункта Тарановка Чугуевского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы. Возможные звуки взрывов — плановое обезвреживание ВОП», — сообщили в ХОВА.

Напомним, в воскресенье, 10 мая, в Харькове и области переменная облачность. Ночью и днем ​​- без осадков. Вечером в области местами прогнозируется небольшой дождь. В Харькове термометры ночью будут показывать от 11 до 13 градусов тепла, днем ​​– от 24 до 26, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии. По области температура ночью будет от 9 до 14 тепла, днем ​​– от 22 до 27.