В воскресенье на Харьковщине будут звучать взрывы: причину назвали в ХОВА
В пресс-службе ХОВА предупредили, что некоторые жители Харьковской области завтра, 10 мая, будут слышать результаты работы пиротехников.
«С 9:30 до 12:00 включительно возле населенного пункта Тарановка Чугуевского района пиротехнические подразделения будут проводить взрывные работы. Возможные звуки взрывов — плановое обезвреживание ВОП», — сообщили в ХОВА.
Напомним, в воскресенье, 10 мая, в Харькове и области переменная облачность. Ночью и днем - без осадков. Вечером в области местами прогнозируется небольшой дождь. В Харькове термометры ночью будут показывать от 11 до 13 градусов тепла, днем – от 24 до 26, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии. По области температура ночью будет от 9 до 14 тепла, днем – от 22 до 27.
Читайте также: «SOS»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, пиротехники, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В воскресенье на Харьковщине будут звучать взрывы: причину назвали в ХОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 21:16;