У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА
У пресслужбі ХОВА попередили, що деякі мешканці Харківської області завтра, 10 травня, чутимуть результати роботи піротехніків.
“З 9:30 до 12:00 включно біля населеного пункту Таранівка Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів — планове знешкодження ВНП”, – повідомили у ХОВА.
Нагадаємо, у неділю, 10 травня, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі та вдень – без опадів. Ввечері в області місцями прогнозують невеликий дощ. У Харкові термометри вночі показуватимуть від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології. По області температура вночі становитиме від 9 до 14 тепла, вдень – від 22 до 27.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, пиротехники, харківщина, хова;
Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 21:16;