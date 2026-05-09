Live

У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА

Суспільство 21:16   09.05.2026
Вікторія Яковенко
У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА

У пресслужбі ХОВА попередили, що деякі мешканці Харківської області завтра, 10 травня, чутимуть результати роботи піротехніків.

“З 9:30 до 12:00 включно біля населеного пункту Таранівка Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів — планове знешкодження ВНП”, – повідомили у ХОВА.

Нагадаємо, у неділю, 10 травня, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі та вдень – без опадів. Ввечері в області місцями прогнозують невеликий дощ. У Харкові термометри вночі показуватимуть від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології. По області температура вночі становитиме від 9 до 14 тепла, вдень – від 22 до 27.

Читайте також: «SOS»: на Харківщині – дефіцит однієї з груп крові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“На паузі” 2 підземні школи, психотропи в іграшці в Харкові: підсумки 9 травня
“На паузі” 2 підземні школи, психотропи в іграшці в Харкові: підсумки 9 травня
09.05.2026, 22:00
У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА
У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА
09.05.2026, 21:16
Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 10 травня
Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 10 травня
09.05.2026, 20:00
Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина
Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина
09.05.2026, 15:39
Новини Харкова — головне за 9 травня: нічна стрілянина, чи діє “режим тиші”
Новини Харкова — головне за 9 травня: нічна стрілянина, чи діє “режим тиші”
09.05.2026, 21:20
«SOS»: на Харківщині – дефіцит однієї з груп крові
«SOS»: на Харківщині – дефіцит однієї з груп крові
09.05.2026, 19:03

Новини за темою:

05.05.2026
У Харкові лунають вибухи: БпЛА атакували два райони (доповнено)
04.05.2026
Вибухи у Харкові: місто атакують росіяни
04.05.2026
Вибухи лунають у Харкові – куди прилетіло
02.05.2026
Вибухи лунають у Харкові вранці 2 травня: прильоти у 3 районах, під ударом АЗС
01.05.2026
Вибух у Харкові – Терехов повідомив, куди “прилетіло”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ХОВА попередили, що деякі мешканці Харківської області завтра, 10 травня, чутимуть результати роботи піротехніків.".