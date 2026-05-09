У неділю на Харківщині лунатимуть вибухи: причину назвали в ХОВА

У пресслужбі ХОВА попередили, що деякі мешканці Харківської області завтра, 10 травня, чутимуть результати роботи піротехніків.

“З 9:30 до 12:00 включно біля населеного пункту Таранівка Чугуївського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні роботи. Можливі звуки вибухів — планове знешкодження ВНП”, – повідомили у ХОВА.

Нагадаємо, у неділю, 10 травня, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Вночі та вдень – без опадів. Ввечері в області місцями прогнозують невеликий дощ. У Харкові термометри вночі показуватимуть від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології. По області температура вночі становитиме від 9 до 14 тепла, вдень – від 22 до 27.