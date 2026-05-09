Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 10 травня

У неділю, 10 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі та вдень – без опадів. Ввечері в області місцями прогнозують невеликий дощ.

У Харкові термометри вночі показуватимуть від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 9 до 14 тепла, вдень – від 22 до 27.

Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с.

