Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 10 травня
У неділю, 10 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі та вдень – без опадів. Ввечері в області місцями прогнозують невеликий дощ.
У Харкові термометри вночі показуватимуть від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 24 до 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 9 до 14 тепла, вдень – від 22 до 27.
Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с.
Нагадаємо, раніше Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало термінове повідомлення: з’явилися та розвиваються головні шкідники і хвороби сільськогосподарських культур. Детальніше.
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 20:00;