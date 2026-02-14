Live

Сильний вітер, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 15 лютого

Суспільство 20:19   14.02.2026
Вікторія Яковенко
У неділю, 15 лютого, у Харкові та області – хмарно. Вночі прогнозують невеликий дощ, в області – мокрий сніг. Вдень також будуть опади. Крім цього, синоптики попередили про туман та слабку ожеледь.

У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0°, вдень від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі від становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 1 морозу до 4 тепла .

Вітер західний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15-20 м/с.

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про небезпечні метеорологічні явища завтра. Детальніше.

Читайте також: Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники

Автор: Вікторія Яковенко
