Сильний вітер, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 15 лютого
У неділю, 15 лютого, у Харкові та області – хмарно. Вночі прогнозують невеликий дощ, в області – мокрий сніг. Вдень також будуть опади. Крім цього, синоптики попередили про туман та слабку ожеледь.
У Харкові термометри вночі показуватимуть близько 0°, вдень від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі від становитиме від 2 морозу до 3 тепла, вдень від 1 морозу до 4 тепла .
Вітер західний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15-20 м/с.
Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали про небезпечні метеорологічні явища завтра. Детальніше.
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники
