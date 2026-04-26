У Харкові приспустили найбільший прапор України

Через сильний вітер працівники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор на флагштоку.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради. Такий захід здійснили з міркувань безпеки, аби уникнути пошкодження полотнища та конструкції.

Раніше синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град. Таким явищам присвоєно II рівень небезпеки — помаранчевий. Мешканців закликали бути обережними, уникати перебування біля старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі.

Після покращення погодних умов прапор повернуть на звичайну висоту.