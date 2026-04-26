У Харкові приспустили найбільший прапор України

Суспільство 15:35   26.04.2026
Олена Нагорна
Через сильний вітер працівники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор на флагштоку.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради. Такий захід здійснили з міркувань безпеки, аби уникнути пошкодження полотнища та конструкції.

Раніше синоптики попереджали про шквали до 25 м/с, грози та місцями град. Таким явищам присвоєно II рівень небезпеки — помаранчевий. Мешканців закликали бути обережними, уникати перебування біля старих та неміцних конструкцій, дерев та ліній електропередачі.

Після покращення погодних умов прапор повернуть на звичайну висоту.

Читайте також: Тепло до +18, але дощитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня

Увесь Харків знеструмлений, зупинилося метро та інший електротранспорт
Увесь Харків знеструмлений, зупинилося метро та інший електротранспорт
26.04.2026, 16:28
Шквальний вітер зриває дахи та валить дерева в Харкові (фото, відео)
Шквальний вітер зриває дахи та валить дерева в Харкові (фото, відео)
26.04.2026, 16:42
У Харкові приспустили найбільший прапор України
У Харкові приспустили найбільший прапор України
26.04.2026, 15:35
Новини Харкова — головне за 26 квітня: просування РФ, небезпечна погода
Новини Харкова — головне за 26 квітня: просування РФ, небезпечна погода
26.04.2026, 15:41
Усе згоріло, а банк вимагає борг: історія господарства на Харківщині (відео)
Усе згоріло, а банк вимагає борг: історія господарства на Харківщині (відео)
26.04.2026, 15:00
Грози, шквали та град: у Харкові та області оголосили штормове попередження
Грози, шквали та град: у Харкові та області оголосили штормове попередження
26.04.2026, 10:52

Новини за темою:

25.04.2026
Небезпечно буде у Харкові та області у неділю: попередження синоптиків
24.04.2026
Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня
23.04.2026
Попередження для жителів Харкова та області: буде небезпечна погода
22.04.2026
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
14.04.2026
Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків


Якщо вам цікава новина: «У Харкові приспустили найбільший прапор України», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через сильний вітер працівники СКП «Харківзеленбуд» приспустили державний прапор на флагштоку.".