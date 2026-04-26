В Харькове приспустили самый большой флаг Украины
Из-за сильного ветра работники СКП «Харьковзеленстрой» приспустили государственный флаг на флагштоке.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета. Такую меру приняли из соображений безопасности, чтобы избежать повреждения полотнища и конструкции.
Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде. Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый. Жителей призывали быть осторожными, избегать нахождения возле старых и непрочных конструкций, деревьев и линий электропередачи.
После улучшения погодных условий флаг вернут на обычную высоту.
Читайте также: Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 15:35;