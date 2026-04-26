В Харькове приспустили самый большой флаг Украины

Общество 15:35   26.04.2026
Елена Нагорная
Из-за сильного ветра работники СКП «Харьковзеленстрой» приспустили государственный флаг на флагштоке.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета. Такую меру приняли из соображений безопасности, чтобы избежать повреждения полотнища и конструкции.

Ранее синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде. Таким явлениям присвоен II уровень опасности — оранжевый. Жителей призывали быть осторожными, избегать нахождения возле старых и непрочных конструкций, деревьев и линий электропередачи.

После улучшения погодных условий флаг вернут на обычную высоту.

