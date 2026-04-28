Около 3,5 тысячи абонентов остаются без света после шквала на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что специалисты до сих пор ликвидируют последствия сильного ветра, который бушевал на Харьковщине в воскресенье, 26 апреля.
По его словам, большинство разрушений, которые принесла буря, уже удалось устранить. Однако все еще есть проблемы с электроснабжением. Так без света остаются около 3,5 тысячи абонентов.
Начальник ХОВА напомнил: из-за сильного ветра частично пропадал свет в Харькове — начались проблемы с водоснабжением, остановился общественный электротранспорт, не ходило метро.
«Также отключения электроэнергии коснулись Дергачевского, Змиевского, Харьковского, Лозовского, Берестинского и Балаклейского районов. Полностью без электроснабжения были Чугуев и Кочеток», – добавил Синегубов.
Напомним, синоптики предупреждали о шквалах до 25 м/с, грозах и местами граде в Харькове и области во второй половине дня 26 апреля. Таким явлениям присвоили II уровень опасности — оранжевый. В связи с непогодой в Харькове приспустили самый большой государственный флаг Украины. Шквальный ветер наделал беды в городе — валил деревья и срывал крыши со зданий. Также Харьков был обесточен — останавливалось метро и наземный электротранспорт. В результате бури в Немышлянском районе Харькова 86-летняя женщина получила травмы — на неё из-за шквала упал шифер с крыши дома. Пострадавшую госпитализировали, врачи оказывают ей необходимую помощь. Утром в пресс-службе горсовета проинформировали, что в городе в результате непогоды повреждены 196 кровель, также есть данные о 42 случаях обрывов проводов. Кроме этого, из-за сильного ветра упали 107 деревьев и крупных веток, повреждены 17 автомобилей.
Подробную статистику непогоды опубликовал в понедельник, 27 апреля мэр Харькова Игорь Терехов.
Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ветер, непогода, разрушения, руйнування, синегубов;
Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 11:08;