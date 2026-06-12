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На него подписаны 500 тысяч: блогера из Харькова подозревают в работе на РФ

Общество 19:18   12.06.2026
Оксана Горун
На него подписаны 500 тысяч: блогера из Харькова подозревают в работе на РФ

СБУ заочно сообщила о подозрении автоблогеру из Харькова, известному в Instagram под ником s_lankarra (он также ведет YouTube-канал).

В свое время мужчина сбежал в РФ и стал там рупором российской пропаганды.

«Служба безопасности задокументировала противоправную деятельность харьковчанина, который после начала полномасштабного вторжения бежал в рф и начал оправдывать войну в Украине», — написал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В СБУ обратили внимание, что 38-летний бывший харьковчанин использовал свой YouTube-канал, чтобы распространять пророссийский контент. И это при том, что YouTube и Instagram в РФ уже давно объявили «вражескими ресурсами» и заблокировали.

«Общая аудитория его информресурсов насчитывает около полумиллиона пользователей. Установлено, что злоумышленник систематически публиковал видеоматериалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины. Также он распространял прокремлевские нарративы, оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины и поддерживал действия оккупантов», — отметил Абдула.

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Несмотря на то, что самого блогера нет в Харькове, следователи провели обыски по адресам в городе, которые связаны с подозреваемым. Так нашли его активы: автомобиль и два спортивных мотоцикла. Также s_lankarra принадлежит часть квартиры в Харькове.

«Решается вопрос о наложении ареста на эти активы, — написал спикер УСБУ.  — Продолжаются комплексные меры по установлению места нахождения злоумышленника и привлечению его к ответственности».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 19:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заочно сообщила о подозрении автоблогеру из Харькова, известному в Instagram под ником s_lankarra (он также ведет YouTube-канал)".