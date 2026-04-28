Погода не улучшается: в ближайший час на Харьковщине будет опасно

Об опасных метеорологических явлениях, которые начнутся на Харьковщине в ближайший час, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Так в ближайший час с сохранением днем ​​28 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.

В регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на май 2026 года в Харьковской области. Вероятно, в последний месяц весны в регионе будет холоднее, чем обычно. Ожидается, что в мае среднемесячная температура воздуха может составлять 14,4 градуса тепла, при этом климатическая норма – 15,9 градуса с отметкой «плюс». А вот количество осадков ожидается в пределах климатической нормы – 56 мм. Тем временем апрель теплом в этом году практически не радовал – уже несколько раз жителей удивлял снег посреди весны.