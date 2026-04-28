Live

Погода не улучшается: в ближайший час на Харьковщине будет опасно

Погода 10:34   28.04.2026
Об опасных метеорологических явлениях, которые начнутся на Харьковщине в ближайший час, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Так в ближайший час с сохранением днем ​​28 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с.

В регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на май 2026 года в Харьковской области. Вероятно, в последний месяц весны в регионе будет холоднее, чем обычно. Ожидается, что в мае среднемесячная температура воздуха может составлять 14,4 градуса тепла, при этом климатическая норма – 15,9 градуса с отметкой «плюс». А вот количество осадков ожидается в пределах климатической нормы – 56 мм. Тем временем апрель теплом в этом году практически не радовал – уже несколько раз жителей удивлял снег посреди весны.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Погода не улучшается: в ближайший час на Харьковщине будет опасно», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 10:34;

