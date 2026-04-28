Трижды россияне атаковали БпЛА Чугуев: один погибший, еще один человек ранен

Около 09:30 оккупанты выпустили три БпЛА по Чугуеву.

По предварительной информации, один человек погиб из-за обстрела. Еще один – получил ранения, пострадавшего госпитализировали.

«Последствия еще двух прилетов устанавливаются», – написала мэр Чугуева Галина Минаева.

На местах «прилетов» работают экстренные службы, которые ликвидируют результаты атаки, добавил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Отметим, тревога в регионе звучала с 08:49. Вскоре в Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках КАБов на северную часть Харьковщины.

