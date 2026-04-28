Трижды россияне атаковали БпЛА Чугуев: один погибший, еще один человек ранен
Около 09:30 оккупанты выпустили три БпЛА по Чугуеву.
По предварительной информации, один человек погиб из-за обстрела. Еще один – получил ранения, пострадавшего госпитализировали.
«Последствия еще двух прилетов устанавливаются», – написала мэр Чугуева Галина Минаева.
На местах «прилетов» работают экстренные службы, которые ликвидируют результаты атаки, добавил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Отметим, тревога в регионе звучала с 08:49. Вскоре в Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках КАБов на северную часть Харьковщины.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трижды россияне атаковали БпЛА Чугуев: один погибший, еще один человек ранен», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 09:57;