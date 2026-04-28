Три БпЛА випустили росіяни по Чугуєву: один загиблий, ще один – поранений
Близько 09:30 окупанти випустили три БпЛА по Чугуєву.
За попередньою інформацією, одна людина загинула через обстріл. Ще одна – отримала поранення, потерпілого госпіталізували.
“Наслідки ще двох прильотів встановлюються”, – написала мер Чугуєва Галина Мінаєва.
На місцях “прильотів” працюють екстрені служби, які ліквідують результати атаки, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Зазначимо, тривога у регіоні звучала з 08:49. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски КАБів на північну частину Харківщини.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 09:57;