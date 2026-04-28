Три БпЛА випустили росіяни по Чугуєву: один загиблий, ще один – поранений

Близько 09:30 окупанти випустили три БпЛА по Чугуєву.

За попередньою інформацією, одна людина загинула через обстріл. Ще одна – отримала поранення, потерпілого госпіталізували.

“Наслідки ще двох прильотів встановлюються”, – написала мер Чугуєва Галина Мінаєва.

На місцях “прильотів” працюють екстрені служби, які ліквідують результати атаки, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, тривога у регіоні звучала з 08:49. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски КАБів на північну частину Харківщини.