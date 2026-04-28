Три БпЛА випустили росіяни по Чугуєву: один загиблий, ще один – поранений

Події 09:57   28.04.2026
Близько 09:30 окупанти випустили три БпЛА по Чугуєву. 

За попередньою інформацією, одна людина загинула через обстріл. Ще одна – отримала поранення, потерпілого госпіталізували.

“Наслідки ще двох прильотів встановлюються”, – написала мер Чугуєва Галина Мінаєва.

На місцях “прильотів” працюють екстрені служби, які ліквідують результати атаки, додав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, тривога у регіоні звучала з 08:49. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски КАБів на північну частину Харківщини.

Читайте також: Як прикордонники знищують російських солдатів на мотоциклах на півночі від Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Три БпЛА випустили росіяни по Чугуєву: один загиблий, ще один – поранений
Три БпЛА випустили росіяни по Чугуєву: один загиблий, ще один – поранений
28.04.2026, 09:57
Без постраждалих минула доба на Харківщині, ворог випускав БпЛА
Без постраждалих минула доба на Харківщині, ворог випускав БпЛА
28.04.2026, 08:30
Сьогодні 28 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 квітня 2026: яке свято та день в історії
28.04.2026, 06:00
Як прикордонники знищують російських солдатів на мотоциклах на півночі від Харкова
Як прикордонники знищують російських солдатів на мотоциклах на півночі від Харкова
28.04.2026, 09:29
Новини Харкова — головне 28 квітня: як минула ніч, ситуація на фронті
Новини Харкова — головне 28 квітня: як минула ніч, ситуація на фронті
28.04.2026, 08:36
Складніше на півночі – як минула доба на фронті в Харківській області
Складніше на півночі – як минула доба на фронті в Харківській області
28.04.2026, 08:06

Новини за темою:

27.04.2026
За добу на Харківщині СОУ відбили 20 атак ворога – дані на 08:00
24.04.2026
КАБи та дрони прилітали по Харківщині: наслідки обстрілів
21.04.2026
Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов
21.04.2026
Активізація РФ на Куп’янщині: за добу ЗСУ відбили 17 атак росіян
21.04.2026
РФ атакувала адмінбудівлю в Харкові – що відомо (доповнено)


Якщо вам цікава новина: «Три БпЛА випустили росіяни по Чугуєву: один загиблий, ще один – поранений», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 09:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 09:30 окупанти випустили три БпЛА по Чугуєву. ".