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Понад десяток авіабомб атакували регіон за добу – постраждала дитина

Події 08:48   12.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад десяток авіабомб атакували регіон за добу – постраждала дитина

Харків та 12 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через “прильоти” постраждали троє людей, серед них – дитина.

У с. Нижче Солоне Борівської громади постраждали 42-річна жінка і 15-річний хлопець; у с. Новоселівка Борівської громади зазнав поранень 31-річний чоловік. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади“, – розповів Синєгубов.

Озброєння, що прилетіло Харківщиною за добу, таке:

  • 11 КАБ;
  • БпЛА типу “Герань-2”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 19 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 08:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та 12 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через “прильоти” постраждали троє людей, серед них – дитина.".