Понад десяток авіабомб атакували регіон за добу – постраждала дитина

Харків та 12 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через “прильоти” постраждали троє людей, серед них – дитина.

“У с. Нижче Солоне Борівської громади постраждали 42-річна жінка і 15-річний хлопець; у с. Новоселівка Борівської громади зазнав поранень 31-річний чоловік. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади“, – розповів Синєгубов.

Озброєння, що прилетіло Харківщиною за добу, таке:

11 КАБ;

БпЛА типу “Герань-2”;

п’ять БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

19 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.