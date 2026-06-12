Понад десяток авіабомб атакували регіон за добу – постраждала дитина
Харків та 12 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через “прильоти” постраждали троє людей, серед них – дитина.
“У с. Нижче Солоне Борівської громади постраждали 42-річна жінка і 15-річний хлопець; у с. Новоселівка Борівської громади зазнав поранень 31-річний чоловік. Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в сел. Козача Лопань Дергачівської громади“, – розповів Синєгубов.
Озброєння, що прилетіло Харківщиною за добу, таке:
- 11 КАБ;
- БпЛА типу “Герань-2”;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- п’ять fpv-дронів;
- 19 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 08:48;